Микель ОЯРСАБАЛЬ: «Мы движемся в верном направлении»

Полузащитник Микель Оярсабаль стал автором победного гола сборной Испании в ворота швейцарцев. После игры Оярсабаль поделился мнением о победном результате.
«Именно мне выпала возможность завершить голевой момент, что в итоге принесло нам победу. Но созданный прессинг - это не индивидуальная, а командная заслуга. У нас были все возможности, чтобы забивать еще. Но в любом случае тренер заряжает нас уверенностью, и мы движемся в верном направлении».
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Источник — УЕФА
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