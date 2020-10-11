Микель ОЯРСАБАЛЬ: «Мы движемся в верном направлении»

Полузащитник Микель Оярсабаль стал автором победного гола сборной Испании в ворота швейцарцев. После игры Оярсабаль поделился мнением о победном результате.

«Именно мне выпала возможность завершить голевой момент, что в итоге принесло нам победу. Но созданный прессинг - это не индивидуальная, а командная заслуга. У нас были все возможности, чтобы забивать еще. Но в любом случае тренер заряжает нас уверенностью, и мы движемся в верном направлении».