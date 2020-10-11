Сборная Украины впервые потерпела домашнее поражение в Лиге наций

В субботу сборная Украины на поле киевского НСК «Олимпийский» проиграла Германии со счетом 1:2. Это поражение стало первым для «сине-желтых» в родных стенах.

В дебютном розыгрыше Лиги наций украинцы сначала во Львове на «Арене Львов» с минимальным счетом обыграли Словакию, а затем в Харькове на ОСК «Металлист» также с минимальным счетом одолели Чехию.

Текущий турнир сборная Украины начала с домашней победы над Швейцарией (2:1).