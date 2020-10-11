Защитник сборной Испании: «Швейцарцы играли организованно»

Полузащитник сборной Испании Адама Траоре прокомментировал победу «Фурии Рохи» в матче против Швейцарии (1:0).

«Швейцарцы часто действовали в пять защитников, играли организованно и заметно усложняли нам жизнь. Но как бы слаженно и организованно ни играл соперник, мы следовали указаниям нашего тренера, и это принесло нам три очка. Мы часто оказывались вблизи ворот швейцарцев, но в завершающей фазе атак нам раз за разом чего-то немного не хватало. Нам всем надо над этим поработать. Мне в частности».