Германия одержала первую победу в Лиге наций в своей истории

Сборная Германии одержала свою первую победу в рамках Лиги наций. Встреча со сборной Украины на НСК «Олимпийский» завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.
До этого бундестим ни разу за два розыгрыша не выигрывал в Лиге наций. И только в своем 7-м поединке в истории турнира сумел одержать победу.
Голы в ворота украинской сборной провели защитник Маттиас Гинтер и хавбек Леон Горецка. Единственный гол за сборную Украины забил полузащитник Руслан Малиновский, который успешно реализовал пенальти.
После 3 туров Германия набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе 4 Лиги А, а Украина имеет 3 очка и опережает лишь Швейцарию. В 4-м туре 13 октября Германия сыграет со сборной Швейцарии в Кельне, а Украина снова в Киеве будет принимать Испанию.
Сборная Германии в Лиге наций
2018:
- 0:0 против Франции (дома)
- 0:3 против Нидерландов (на выезде)
- 1:2 против Франции (на выезде)
- 2:2 против Нидерландов (дома)
2020:
- 1:1 против Испании (дома)
- 1:1 против Швейцарии (на выезде)
- 2:1 против Украины (на выезде)
Источник — Sport.ua
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