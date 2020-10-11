Германия одержала первую победу в Лиге наций в своей истории

Сборная Германии одержала свою первую победу в рамках Лиги наций. Встреча со сборной Украины на НСК «Олимпийский» завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

До этого бундестим ни разу за два розыгрыша не выигрывал в Лиге наций. И только в своем 7-м поединке в истории турнира сумел одержать победу.

Голы в ворота украинской сборной провели защитник Маттиас Гинтер и хавбек Леон Горецка. Единственный гол за сборную Украины забил полузащитник Руслан Малиновский, который успешно реализовал пенальти.

После 3 туров Германия набрала 5 очков и занимает 2-е место в группе 4 Лиги А, а Украина имеет 3 очка и опережает лишь Швейцарию. В 4-м туре 13 октября Германия сыграет со сборной Швейцарии в Кельне, а Украина снова в Киеве будет принимать Испанию.

Сборная Германии в Лиге наций

2018:

0:0 против Франции (дома)

против Франции (дома) 0:3 против Нидерландов (на выезде)

против Нидерландов (на выезде) 1:2 против Франции (на выезде)

против Франции (на выезде) 2:2 против Нидерландов (дома)

2020: