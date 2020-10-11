Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущан – абсолютный герой матча»

Специалист прокомментировал игру голкипера в матче против Германии

  • 11.10.2020 01:39
  • 365 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущан – абсолютный герой матча»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру голкипера национальной команды Георгия Бущана в матче против Германии.

«В моем понимании Бущан – герой. Да, ошибки бывают у всех и мы ее не хотели видеть. Давайте вспомним матч с Францией тогда счет был бы не 1:7, а 1:14. В матче с Германией Бущан допустил по сути очень важную ошибку, которая оказалась ключевой и переломной. При счете 0:1 можно было найти момент и сравнять, что и случилось в конце.

Если же говорить глобально, то в первом тайме у Бущана было два момента, когда он вытащил. Во втором тайме после допущенной ошибки он перестроился и начал играть в тот же футбол. Не паниковал, вытащил еще два раза. Поэтому для меня - это абсолютный герой матча».

Ошибка Бущана во время второго пропущенного гола.

 

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 01:48
    -3
    Надо написать обращение к Зеле, чтобы повесил Буще медаль хероя Украины
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:42
    +1
    Та ладно... пропустив 2-ий гол, який поховав збірну. Так зіграв краще ніж в Франції, як і вся збірна.
    -
    Кращий гравець в збірній, на мою диванну думку, це Маліновський. Відчувалось - що він гравець топового клубу Італії. Тактично, фізично, технічно найкращий гравець зараз в Україні.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:42
    +1
    Та ладно... пропустив 2-ий гол, який поховав збірну. Так зіграв краще ніж в Франції, як і вся збірна.
    -
    Кращий гравець в збірній, на мою диванну думку, це Маліновський. Відчувалось - що він гравець топового клубу Італії. Тактично, фізично, технічно найкращий гравець зараз в Україні.
    Ссылка
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