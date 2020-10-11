Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Бущан – абсолютный герой матча»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру голкипера национальной команды Георгия Бущана в матче против Германии.

«В моем понимании Бущан – герой. Да, ошибки бывают у всех и мы ее не хотели видеть. Давайте вспомним матч с Францией тогда счет был бы не 1:7, а 1:14. В матче с Германией Бущан допустил по сути очень важную ошибку, которая оказалась ключевой и переломной. При счете 0:1 можно было найти момент и сравнять, что и случилось в конце.

Если же говорить глобально, то в первом тайме у Бущана было два момента, когда он вытащил. Во втором тайме после допущенной ошибки он перестроился и начал играть в тот же футбол. Не паниковал, вытащил еще два раза. Поэтому для меня - это абсолютный герой матча».

Ошибка Бущана во время второго пропущенного гола.