Александр КАРАВАЕВ: «Хочется играть на таком уровне и прогрессировать»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от Германии (1:2).

- Когда мы играли здесь последний матч против Португалии, зрители нас поддерживали. Как и сегодня. Это дорогого стоит. Это то, ради чего стоит выходить на поле и сражаться до последнего от чистого сердца. Вся команда благодарит наших болельщиков.

- В конце матча команда бежала вперед. Хватает физических сил или это больше эмоции?

- Играть в таком уровне с топ-сборными - это подарок. Поэтому заметно желание и стремление добиваться результата даже на последних минутах. Силы есть всегда. Потому что хочется играть на таком уровне и прогрессировать. Спросите об этом любого футболиста из академии. Каждый хочет играть в сборной. Все, кто приезжают в сборную, знают, что они защищают честь страны. Хотим показать, что можем играть на таком уровне. Не все получается, но мы стараемся и отдаемся. Видно, что болельщики нас поддерживают. Они все видят.

- Хватит сил на Испанию?

- Чтобы были силы на следующую игру, нужно правильно восстановиться. Для этого у нас есть медицинский штаб, к которому никогда не было претензий. Все на высоком уровне.