Серж ГНАБРИ: «Против сборной Украины играть было непросто»

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал результат матча против Украины, в котором Бундестим одержал победу со счетом 2:1.

«Против сборной Украины пришлось очень непросто. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то можно сработать и с такой расстановкой».