Серж ГНАБРИ: «Против сборной Украины играть было непросто»

Полузащитник сборной Германии прокомментировал встречу с Украиной

  • 11.10.2020 01:03
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
Серж ГНАБРИ: «Против сборной Украины играть было непросто»
© УЕФА

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал результат матча против Украины, в котором Бундестим одержал победу со счетом 2:1.

«Против сборной Украины пришлось очень непросто. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то можно сработать и с такой расстановкой».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 01:23
    0
    Ещё-бы. Мы просто лучшие!! Но пока не везёт
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 01:23
    0
    Ещё-бы. Мы просто лучшие!! Но пока не везёт
    Ссылка
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