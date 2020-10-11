Георгий БУЩАН: «Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру Украины»

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал вратарь Георгий Бущан, допустивший ошибку во втором голе соперника.
«Моя ошибка повлияла на конечный результат, но не на игру, Мы не остановились, продолжать играть в свой футбол. Мои сейвы? Это, в первую очередь, психологическая работа. Если вспомнить прошлый матч, то было не так приятно. Залетело все, что летело в створ с Францией. Мое психологическое состояние на одном уровне всегда».
«У меня была проблема физическая - проблема с коленом. Оно было прооперировано ранее, и было небольшое воспаление после Франции», - сказал Бущан в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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