Эдуард СОБОЛЬ: «После Франции хотели показать, что это была ошибка»

Защитник прокомментировал поражение в матче Лиги наций

  • 11.10.2020 00:17
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Эдуард СОБОЛЬ: «После Франции хотели показать, что это была ошибка»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал защитник Эдуард Соболь.

«И с Францией, и с Германией видно, что соперник сильный, качественные игроки. Но мы из прошлой игры вынесли свои ошибки и ребята были настроены на позитив, и это было видно на поле. После таких поражений, как с Францией...у всех есть самолюбие, все хотят показать, что это была ошибка. Все хотели реабилитироваться, показать уровень».

«Первый гол? Я пытался выдавить игрока (Рюдигера) на фланг, но не вышло. Нужно было плотнее с ним играть. Тренеры потом укажут на ошибки».

«Большую роль сыграли болельщики. При пустом стадионе не те эмоции, а сегодня фаны поддерживали, было приятно», - сказал Соболь в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 11.10.2020 00:29
    0
    Показали что это была не ошибка.
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    BekXan
      BekXan, 11.10.2020 00:29
    0
    Показали что это была не ошибка.
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