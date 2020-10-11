Эдуард СОБОЛЬ: «После Франции хотели показать, что это была ошибка»

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал защитник Эдуард Соболь.

«И с Францией, и с Германией видно, что соперник сильный, качественные игроки. Но мы из прошлой игры вынесли свои ошибки и ребята были настроены на позитив, и это было видно на поле. После таких поражений, как с Францией...у всех есть самолюбие, все хотят показать, что это была ошибка. Все хотели реабилитироваться, показать уровень».

«Первый гол? Я пытался выдавить игрока (Рюдигера) на фланг, но не вышло. Нужно было плотнее с ним играть. Тренеры потом укажут на ошибки».

«Большую роль сыграли болельщики. При пустом стадионе не те эмоции, а сегодня фаны поддерживали, было приятно», - сказал Соболь в комментарии Футбол 1.