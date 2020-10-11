Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины проиграла, но мы проиграли достойно»

Наставник прокомментировал поражение в матче Лиги наций

  • 11.10.2020 00:01
  • 2453 просмотра
  • 12 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины проиграла, но мы проиграли достойно»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал наставник Андрей Шевченко.

«Я остался очень доволен самоотдачей и выполнением плана на игру. Ребята терпели, было тяжело против такой топ-сборной. Надо было включаться, работать, бороться и играть в футбол. Частично это удавалось, частично - нет. Все-таки были игроки, которым чуть старше 18 лет, которые не имеют опыта. И эти матчи дадут почувствовать этот уровень».

«Мы не должны были так садиться в свою штрафную, но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно, хорошему сопернику. И приятно, что болельщики пришли на стадион, мы очень соскучились. Я доволен всеми - и теми, кто был в основе, и теми, кто выходил на замену. Все сделали свою работу».

«Ошибка Георгия Бущана? Я буду поддерживать любого футболиста. Все ошибаются, нет таких, кто не ошибается. Кроме того, Георгий выручил в нескольких моментах, сыграл хорошо», - сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    stop2018
      stop2018, 11.10.2020 00:26
    +1
    Льов - в Украины не было шансов, они нас не чем не удивили
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 11.10.2020 00:24
    +1
    Ну вот и пошла эйфория. Кто там увидел игру??? Какая тренерская мысль? Ярмола худший в двух матчах с испанами опять будет в старте красоваться с капповязкой. Послушайте лучше вьюху Лева
    Ссылка
    Krymnash
      Krymnash, 11.10.2020 00:20
    0
    Отличный опыт. Нужно задержаться в группе А и будут победы
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 11.10.2020 00:17
    -2
    Наверное. 13-3 удары, 7-0 угловые, 68-32% владения. Дома, со зрителями, с соперником в плохой форме. Достойно((((Еееее
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.10.2020 00:16
    -1
    Еще разве что можно придраться к поздним заменам, свежая кровь нужна была раньше, чем на 69 минуте.
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
      Vladimir Shevchenko, 11.10.2020 00:15
    +2
    Андрюха, продолжай в том же духе. Последние 15 минут игры были шикарными...
    Ссылка
    Lee TV
    online
      Lee TV, 11.10.2020 00:09
    -1
    Penal, 11.10.2020 00:03
    Будем считать, что в элитной группе проиграть достойно - наш игровой "потолок"...
    это ваше, а наше - проипали ок, дальше будет иепать и не таких ...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 11.10.2020 00:07
    +6
    Ключова гра буде із Швецарією.
    Там і розставимо крапки над І
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.10.2020 00:07
    +4
    думаю, із Зінченком та кількома іншими чуваками, які основа в збірній, ми б могли з такими німцями зіграти значно краще.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.10.2020 00:05
    +1
    Добавить нечего
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 00:03
    +4
    Будем считать, что в элитной группе проиграть достойно - наш игровой "потолок"...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 00:03
    +11
    Все ок, двигаемся дальше.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 00:03
    +11
    Все ок, двигаемся дальше.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 11.10.2020 00:07
    +6
    Ключова гра буде із Швецарією.
    Там і розставимо крапки над І
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.10.2020 00:07
    +4
    думаю, із Зінченком та кількома іншими чуваками, які основа в збірній, ми б могли з такими німцями зіграти значно краще.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 00:03
    +4
    Будем считать, что в элитной группе проиграть достойно - наш игровой "потолок"...
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
      Vladimir Shevchenko, 11.10.2020 00:15
    +2
    Андрюха, продолжай в том же духе. Последние 15 минут игры были шикарными...
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 11.10.2020 00:26
    +1
    Льов - в Украины не было шансов, они нас не чем не удивили
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 11.10.2020 00:24
    +1
    Ну вот и пошла эйфория. Кто там увидел игру??? Какая тренерская мысль? Ярмола худший в двух матчах с испанами опять будет в старте красоваться с капповязкой. Послушайте лучше вьюху Лева
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.10.2020 00:05
    +1
    Добавить нечего
    Ссылка
    Krymnash
      Krymnash, 11.10.2020 00:20
    0
    Отличный опыт. Нужно задержаться в группе А и будут победы
    Ссылка
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