Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины проиграла, но мы проиграли достойно»

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал наставник Андрей Шевченко.

«Я остался очень доволен самоотдачей и выполнением плана на игру. Ребята терпели, было тяжело против такой топ-сборной. Надо было включаться, работать, бороться и играть в футбол. Частично это удавалось, частично - нет. Все-таки были игроки, которым чуть старше 18 лет, которые не имеют опыта. И эти матчи дадут почувствовать этот уровень».

«Мы не должны были так садиться в свою штрафную, но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно, хорошему сопернику. И приятно, что болельщики пришли на стадион, мы очень соскучились. Я доволен всеми - и теми, кто был в основе, и теми, кто выходил на замену. Все сделали свою работу».

«Ошибка Георгия Бущана? Я буду поддерживать любого футболиста. Все ошибаются, нет таких, кто не ошибается. Кроме того, Георгий выручил в нескольких моментах, сыграл хорошо», - сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.