Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас это максимум для сборной Украины»

Форвард прокомментировал матч против Германии

  • 11.10.2020 00:07
  • 1111 просмотров
  • 4 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас это максимум для сборной Украины»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал форвард Роман Яремчук.

«Выглядели неплохо против топ-команды, отдали все силы. Непросто играть без ключевых игроков - Степаненко, Зинченко, Пятова и других, все знают их. Старались играть в футбол, не выбивать мяч».

«В отдельных моментах выглядели неплохо. Сейчас это максимум для нас в таких обстоятельствах. Каждый футболист должен выступать в топ-чемпионате, чтобы мы могли конкурировать с такими сборными».

«Я считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда, мы будем готовы к Евро», - сказал Яремчук в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 00:30
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:24
    Для этой сборной - максимум. Если бы играли оптимальным составом, со Степаненко и Зинченко в составе, то можно было бы вполне рассчитывать на успех
    Да,но они не волшебники.против др зборной Да,уровень немцев на голову выше.как испанцев и тд.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 00:25
    0
    Трудно сказать, что будет через 6-7 месяцев, но в остальном объективный взгляд на свои возможности и это важно для дальнейшего роста.......
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 11.10.2020 00:25
    0
    Хоч один правду сказав
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:24
    0
    Для этой сборной - максимум. Если бы играли оптимальным составом, со Степаненко и Зинченко в составе, то можно было бы вполне рассчитывать на успех
    Ссылка
    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 00:30
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:24
    Для этой сборной - максимум. Если бы играли оптимальным составом, со Степаненко и Зинченко в составе, то можно было бы вполне рассчитывать на успех
    Да,но они не волшебники.против др зборной Да,уровень немцев на голову выше.как испанцев и тд.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 00:25
    0
    Трудно сказать, что будет через 6-7 месяцев, но в остальном объективный взгляд на свои возможности и это важно для дальнейшего роста.......
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 11.10.2020 00:25
    0
    Хоч один правду сказав
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:24
    0
    Для этой сборной - максимум. Если бы играли оптимальным составом, со Степаненко и Зинченко в составе, то можно было бы вполне рассчитывать на успех
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности