Роман ЯРЕМЧУК: «Сейчас это максимум для сборной Украины»

Сборная Украины в матче Лиги наций уступила Германии со счетом 1:2. Результат прокомментировал форвард Роман Яремчук.

«Выглядели неплохо против топ-команды, отдали все силы. Непросто играть без ключевых игроков - Степаненко, Зинченко, Пятова и других, все знают их. Старались играть в футбол, не выбивать мяч».

«В отдельных моментах выглядели неплохо. Сейчас это максимум для нас в таких обстоятельствах. Каждый футболист должен выступать в топ-чемпионате, чтобы мы могли конкурировать с такими сборными».

«Я считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда, мы будем готовы к Евро», - сказал Яремчук в комментарии Футбол 1.