ВИДЕО. Оярсабаль забил за Испанию в ворота сборной Швейцарии

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Испания принимает Швейцарию.
На 14-й минуте счет открыли испанцы (1:0), гол забил Микель Оярсабаль.
ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 14 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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