Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Доволен новичками Днепра-1. Плюс восстановился Хобленко»

Сегодня «Днепр-1» в контрольном матче обыграл «Яруд» со счетом 5:0, а наставник Игор Йовичевич прокомментировал игру и новичков команды.

- Мы специально делали на этой неделе акцент на сегментах игры, которых нам не хватило при подготовке к матчу с «Александрией». Совершенствовали модель игры, которую мы хотим видеть, должны были предоставить игровую практику игрокам, поднимали физический уровень футболистов. Мы не готовились целенаправленно к сегодняшнему матчу, ребята были под нагрузками, и мы их предупреждали, что будет усталость, будут тяжелые ноги. Пытались делать в игре то, что отрабатывали в этом микроцикле. Учитывая уровень соперника из Второй лиги, внимание уделили нашим действиям в позиционной атаке. Делали акцент на прессинге после потери и остановки контратак соперника. Сделали определенную коррекцию действий при стандартах - это, кстати, является козырем «Десны», при котором мы должны быть концентрированными. В общем, я доволен самоотдачей игроков, и теперь после двух выходных будем подводить их в свежем состоянии к игре.

- Как футболисты воспринимают новые идеи?

- У них самоотдача на высоком уровне, они качественно тренируются. Я только прошу, чтобы была не только самоотдача и желание, а концентрация на выполнении всех упражнений. Позиционная атака, есть мяч - переводишь его с фланга на фланг, ищешь зоны между линиями. Мяч можно потерять в секунду, и выигрыш этого момента позволит нам доминировать, контролировать игру.

- Как к команде вливаются новички: Игнатенко, Пихаленок, Беляев?

- Я доволен ими. Плюс возобновились Хобленко и Логинов - их тоже можно назвать приобретениями. Они могут дать нам качество и вариативность в рисунке игры. Игнатенко и Пихаленок - два разноплановых футболиста. Один более защитный, второй атакующий. Другие тоже дают разнообразие, и если сложить все, как пазлы, может быть очень и очень интересно. Время - наш союзник, и впоследствии мы будем еще больше конкурентоспособными, когда полностью познакомимся с командой.

Но уже сейчас могу сказать, что команда очень интеллигентная, которая за короткое время воспринимает тренерскую идею. Поэтому мы движемся в верном направлении.