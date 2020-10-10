Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Доволен новичками Днепра-1. Плюс восстановился Хобленко»

Наставник считает команда на правильном пути

  • 10.10.2020 22:11
  • 506 просмотров
  • 0 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Доволен новичками Днепра-1. Плюс восстановился Хобленко»
© scdnipro1.com.ua

Сегодня «Днепр-1» в контрольном матче обыграл «Яруд» со счетом 5:0, а наставник Игор Йовичевич прокомментировал игру и новичков команды.

- Мы специально делали на этой неделе акцент на сегментах игры, которых нам не хватило при подготовке к матчу с «Александрией». Совершенствовали модель игры, которую мы хотим видеть, должны были предоставить игровую практику игрокам, поднимали физический уровень футболистов. Мы не готовились целенаправленно к сегодняшнему матчу, ребята были под нагрузками, и мы их предупреждали, что будет усталость, будут тяжелые ноги. Пытались делать в игре то, что отрабатывали в этом микроцикле. Учитывая уровень соперника из Второй лиги, внимание уделили нашим действиям в позиционной атаке. Делали акцент на прессинге после потери и остановки контратак соперника. Сделали определенную коррекцию действий при стандартах - это, кстати, является козырем «Десны», при котором мы должны быть концентрированными. В общем, я доволен самоотдачей игроков, и теперь после двух выходных будем подводить их в свежем состоянии к игре.

- Как футболисты воспринимают новые идеи?

- У них самоотдача на высоком уровне, они качественно тренируются. Я только прошу, чтобы была не только самоотдача и желание, а концентрация на выполнении всех упражнений. Позиционная атака, есть мяч - переводишь его с фланга на фланг, ищешь зоны между линиями. Мяч можно потерять в секунду, и выигрыш этого момента позволит нам доминировать, контролировать игру.

- Как к команде вливаются новички: Игнатенко, Пихаленок, Беляев?

- Я доволен ими. Плюс возобновились Хобленко и Логинов - их тоже можно назвать приобретениями. Они могут дать нам качество и вариативность в рисунке игры. Игнатенко и Пихаленок - два разноплановых футболиста. Один более защитный, второй атакующий. Другие тоже дают разнообразие, и если сложить все, как пазлы, может быть очень и очень интересно. Время - наш союзник, и впоследствии мы будем еще больше конкурентоспособными, когда полностью познакомимся с командой.

Но уже сейчас могу сказать, что команда очень интеллигентная, которая за короткое время воспринимает тренерскую идею. Поэтому мы движемся в верном направлении.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности