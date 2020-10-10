Лихтенштейн – Гибралтар – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций D Лихтенштейн дома проиграл Гибралтару.
Смотрите видео голов и обзор матча Лихтенштейн – Гибралтар – 0:1.
ГОЛ! 0:1. Тжей Де Барр, 10 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Тьяй Де Барр (Гибралтар).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Тжей де Барр (Гибралтар).
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Источник — Sport.ua
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