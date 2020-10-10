Лига наций D: Гибралтар обыграл Лихтенштейн, Фареры и Латвия сыграли вничью

Продолжается турнир в 4-й по силе Лиге наций D. Вечером 10 октября состоялись еще два матча.
Гибралтар в гостях обыграл Лихтенштейн (1:0), а Фареры и Латвия сыграли вничью (1:1).
Лига наций D. 3-й тур
Лихтенштейн – Гибралтар – 0:1
Гол: Де Барр, 10.
Фарерские острова – Латвия – 1:1
Голы: Фере, 28 – Икауниекс, 25.
Турнирная таблица Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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