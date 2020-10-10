Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций D Фареры и Латвия сыграли вничью, забив по одному голу.
Смотрите видео голов и обзор матча Фарерские острова – Латвия – 1:1.
ГОЛ! 0:1. Икауниекс, 25 мин.
ГОЛ! 1:1. Фере, 28 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Одмар Феро (Фарерские острова).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Янис Икаунекс (Латвия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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