Игорь СУРКИС: «Надеюсь, Клейтон поможет Динамо. И рассчитываем на Беседина»

Президент клуба рассказал о новичке команды

  • 10.10.2020 21:29
  • 865 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, Клейтон поможет Динамо. И рассчитываем на Беседина»
© fcdynamo.kiev.ua. Клейтон

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание атакующего игрока Клейтона, который недавно получил от киевлян контракт. Кроме того, в команде ждут, когда истечет дисквалификация нападающего Артема Беседина.

«Клейтон может играть и справа, и слева, и в середине поля. Луческу за ним смотрел, но Клейтон был в разобранном состоянии. Тренеры его привели в порядок, надеюсь, он нам тоже поможет».

«Беседин? Да, мы на него очень рассчитываем, очень. И главный тренер тоже», - сказал Суркис в комментарии «Футбол 1».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 21:39
    +1
    Январь- Беседин в Колосе на правах аренды)))))
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 21:39
    +1
    Январь- Беседин в Колосе на правах аренды)))))
    Ссылка
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