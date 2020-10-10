Игорь СУРКИС: «Надеюсь, Клейтон поможет Динамо. И рассчитываем на Беседина»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание атакующего игрока Клейтона, который недавно получил от киевлян контракт. Кроме того, в команде ждут, когда истечет дисквалификация нападающего Артема Беседина.

«Клейтон может играть и справа, и слева, и в середине поля. Луческу за ним смотрел, но Клейтон был в разобранном состоянии. Тренеры его привели в порядок, надеюсь, он нам тоже поможет».

«Беседин? Да, мы на него очень рассчитываем, очень. И главный тренер тоже», - сказал Суркис в комментарии «Футбол 1».