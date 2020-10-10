Черногория – Азербайджан – 2:0. Йоветич в ударе. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций С Черногория на своем поле переиграла Азербайджан.
Смотрите видео голов и обзор матча Черногория – Азербайджан – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Стеван Йоветич, 9 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Игор Иванович, 71 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор Иванович (Черногория).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
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Источник — Футбол 1/2/3
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