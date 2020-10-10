Лига наций. Черногория обыграла Азербайджан, победа Люксембурга

Состоялись два матча в третьем по силе дивизионе Лиги наций. Черногория обыграла Азербайджан и уверенно лидирует в группе. Отметим вторую победу Люксембурга.
Люксембург - Кипр 2:0
Голы: Синани, 12, 26
Черногория - Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич, 9, Иванович, 71
Лига С. Группа 1.
1. Черногория - 9
2. Люксембург - 6
3. Азербайджан - 3
4. Кипр - 0
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Источник — Sport.ua
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