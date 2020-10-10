ФОТО. Роналду будет играть в эксклюзивных бутсах

В них он выйдет на матч Лиги Наций

  • 10.10.2020 19:04
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ФОТО. Роналду будет играть в эксклюзивных бутсах
© twitter

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок бутсы с эксклюзивным дизайном. 

Модель CR100 Superfly CR7 100 Goals посвящена сотому голу 35-летнего игрока в составе национальной команды.

Напомним, что 100-й гол Роналду забил в сентябре в матче Лиги наций против Швеции (2:0). 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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