ФОТО. Роналду будет играть в эксклюзивных бутсах

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок бутсы с эксклюзивным дизайном.
Модель CR100 Superfly CR7 100 Goals посвящена сотому голу 35-летнего игрока в составе национальной команды.
Напомним, что 100-й гол Роналду забил в сентябре в матче Лиги наций против Швеции (2:0).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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