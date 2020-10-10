Люксембург – Кипр – 2:0. Дубль Синани. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций С Люксембург на своем поле переиграл Кипр.
Смотрите видео голов и обзор матча Люксембург – Кипр – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Синани, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Синани, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
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Источник — Футбол 1/2/3
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