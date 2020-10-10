Роман ВАНТУХ: «Планировали, что этот сезон я проведу в Динамо»

Игрок отправился в аренду

  • 10.10.2020 19:12
  • 1273 просмотра
  • 0 комментариев
Роман ВАНТУХ: «Планировали, что этот сезон я проведу в Динамо»
© fco.com.ua

«Александрия» взяла в аренду защитника «Динамо» Романа Вантуха, который ожидал, что в нынешнем сезоне будет конкурировать в составе киевской команды.

- Когда ты узнал о переходе в ФК «Александрия» и как воспринял эту новость?

Об аренде я узнал совсем недавно - буквально несколько дней назад. Ранее планировалось, что на этот сезон я останусь в «Динамо». Но, очевидно, что шансов сыграть будет не так много. Тренер считает, что в моем возрасте очень нужна игровая практика, поэтому было принято решение об аренде. В «Александрии» я уже был, знаю чего ожидать, следовательно, выбрали этот вариант.

- Есть ли какие ожидания от работы в александрийской команде?

Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне поможет, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным команде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Александрия

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности