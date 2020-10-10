Роман ВАНТУХ: «Планировали, что этот сезон я проведу в Динамо»

«Александрия» взяла в аренду защитника «Динамо» Романа Вантуха, который ожидал, что в нынешнем сезоне будет конкурировать в составе киевской команды.

- Когда ты узнал о переходе в ФК «Александрия» и как воспринял эту новость?

Об аренде я узнал совсем недавно - буквально несколько дней назад. Ранее планировалось, что на этот сезон я останусь в «Динамо». Но, очевидно, что шансов сыграть будет не так много. Тренер считает, что в моем возрасте очень нужна игровая практика, поэтому было принято решение об аренде. В «Александрии» я уже был, знаю чего ожидать, следовательно, выбрали этот вариант.

- Есть ли какие ожидания от работы в александрийской команде?

Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне поможет, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным команде.