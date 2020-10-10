Левандовски поздравил Свёнтек с выигрышем Ролан Гаррос

Лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2019/2020 поляк Роберт Левандовски поздравил свою 19-летнюю соотечественницу Игу Свёнтек с выигрышем Открытого чемпионата Франции по теннису.
«Какой потрясающий успех, какая прекрасная история! Молодец, Ига!», – написал форвард мюнхенской «Баварии» в твиттере.
Напомним, Свёнтек стала первой представительницей Польши, которая выиграла турнир Большого Шлема.
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Источник — Twitter
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