Левандовски поздравил Свёнтек с выигрышем Ролан Гаррос

Ига стала настоящей героиней для Польши

  • 10.10.2020 18:42
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Левандовски поздравил Свёнтек с выигрышем Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек

Лучший игрок Лиги чемпионов сезона 2019/2020 поляк Роберт Левандовски поздравил свою 19-летнюю соотечественницу Игу Свёнтек с выигрышем Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
«Какой потрясающий успех, какая прекрасная история! Молодец, Ига!», – написал форвард мюнхенской «Баварии» в твиттере.
 
Напомним, Свёнтек стала первой представительницей Польши, которая выиграла турнир Большого Шлема.

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Источник — Twitter

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