Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию мужского финала на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 10.10.2020 18:15
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Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

В воскресенье, 11 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису состоится финальная встреча у мужчин.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович сыграет против Рафаэля Надаля из Испании (№2 ATP). Встреча начнется в 16:00 по Киеву. 
 
Ранее теннисисты играли между собой 55 раз, Джокович одержал на 3 победы больше, но на грунте Надаль лидирует с разницей 17-7. Это будет третий финал Ролан Гаррос, в котором теннисисты сойдутся лицом к лицу, ранее обе встречи выиграл испанец. 
 
Добавим, что Надаль 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции по теннису (не проиграл ни одного финала), Джокович побеждал на кортах Парижа один раз (проиграл три финала).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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