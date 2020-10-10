От шестой лиги до сборной Германии. Путь Робина Госенса

Sport.ua рассказывает о защитнике «Аталанты» и сборной Германии Робине Госенсе

  • 10.10.2020 15:47
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  • 2 комментария
От шестой лиги до сборной Германии. Путь Робина Госенса
© dfb.de. Робин Госенс

Все, кто следил за «Аталантой» в минувшем сезоне Серии А и Лиги чемпионов, просто не могли не заметить левого латераля бергамасков Робина Госенса. В частности, его отлично должны были запомнить украинские фанаты, ведь именно он забил последний гол в ворота «Шахтера» в харьковском матче.

Быстрый и сильный физически левый латераль стал одним из главных творцов сенсационного успеха команды Джан Пьера Гасперини, которая находилась в нескольких минутах от выхода в полуфинал ЛЧ. Теперь Госенс – новое лицо в сборной Германии. Один из тех футболистов, которые олицетворяют собой эпоху перестройки в «бундестим».

Но путь Госенса кардинально отличается от того, к чему привыкли в немецком футболе. Расскажем о нем чуть подробнее.

Работа на ферме и провал на просмотре в «Боруссии» Д

Каких-то восемь лет назад, когда в Украине и Польшу вовсю гремел Евро-2012, Госенс даже и мечтать не мог о профессиональной карьере. Он спокойно работал  себе на ферме в родной деревушке Эммерих, что в Северной Вестфалии. Параллельно Робин играл на позиции центрального полузащитника за местный клуб Ландеслиги (шестая лига Германии) Реде. Также он обучался на офицера полиции, и мечтал однажды переехать в более крупный город.

Постоянные физические нагрузки на ферме и обучение в полиции способствовали тому, что Госенс всегда был в потрясающей форме. Именно поэтому Робина однажды заметили скауты дортмундской «Боруссии», которые порекомендовали клубу просмотреть паренька для команды U-19.

Но ничего хорошего из этого не получилось. Госенс провалил просмотр в Дортмунде, а сам вспоминает о проведенном там времени только с негативной стороны.

«Уже на первом же тактическом занятии я понял, что все будет плохо. Тренеры очень быстро рассказывали игрокам о вещах, которые мне тогда были неведомы. Но самое худшее начиналось на поле. Я постоянно оглядывался по сторонам, и не понял куда мне нужно бежать и отдавать мяч. Это было полнейшее фиаско», – рассказывает о том опыте Госенс.

Знали бы тогда в «Боруссии», что через несколько лет этот паренек выйдет против них же в матче Лиги Европы. Еще и в составе «Аталанты». Как же так получилось, что бывший фермер оказался в Италии?

Своей карьерой Госенс может быть обязан Петеру Босу

Вернувшись из Дортмунда, Госенс и не думал, что когда-то ему еще представится шанс построить футбольную карьеру. Но судьба сделала ему такой подарок.

Через несколько месяцев после провала в «Боруссии» Д к Госенсу подошел скаут нидерландского «Витесса». Он приехал в немецкую глубинку смотреть за совершенно другим футболистом, но был впечатлен данными Робина и позвал его попробовать силы в молодежной команде клуба из Арнема.

Решение о переезде далось Госенсу крайне тяжело. Все же его ждала другая страна и очень неопределенное будущее. Ключевым фактором стало то, что Нидерланды – не чужая страна для семьи Робина, ведь оттуда родом его отец.

Сам футболист рассказывает, что именно папа советовал ему попробовать свои силы в «Витессе», тогда как мама была категорически против. Она не верила, что сын сможет построить карьеру, и хотела, чтобы в будущем он унаследовал ферму. Ну что ж, к счастью, Робин прислушался к советам отца.

Сперва Госенс выступал за молодежную команду «Витесса» в третьей лиге Нидерландов, но был там настолько убедителен, что тогдашний главный тренер арнемцев Петер Бос начал привлекать его к тренировкам с главной командой. Именно нынешний главный тренер «Байера» разглядел в Госенсе задатки левого защитника. Для игры в центре поля бывшему аматору не хватало тактической грамотности, тогда как игра на левом фланге требовала хорошей физики и выносливости, чего у Робина было в избытке.

Бос очень многому научил Госенса, но для игры за основную команду он был еще не готов, поэтому «Витесс» отдал немца в аренду в клуб второй лиги «Дордрехт». После этого карьере Робина шла только вверх. Вместе с «Дордрехтом» Госенс пробился в Эредивизи и сезон-2014/15 провел уже в элите. Скромному клубу не удалось сохранить прописку в Эредивизи, но Госенс был признан болельщиками команды лучшим игроком того сезона.


ФК Хераклес

Робин вернулся в расположение «Витесса», где уже не было Петера Боса, и был продан середняку чемпионата Нидерландов «Хераклесу». Как и в «Додрехте», в новом клубе Госенс сдал одним из ведущих игроков, а в сезоне-2016/17 команда из Альмело впервые в своей истории заработала путевку в Лигу Европы.

После этого впечатляющего сезона Госенс и получил приглашение от «Аталанты». Немецкий футболист отлично вписывается в философию клуба. Бергамаски при Джан Пьеро Гасперини очень умело берут малоизвестных или списанных футболистов, и делают из них настоящих звезд Серии А. Чего только стоит возрождение Алехандро Гомеса после неудачного периода в «Металлисте».

Выбор сборной

Отец – голландец, мама – немка. После двух блестящих сезонов за «Аталанту» Госенс оказался перед очень тяжелым выбором: сборная Нидерландов или сборная Германии. В Нидерландах Робин построил карьеру и очень полюбил эту страну, а в Германии родился и вырос. Но после разговора с Йоахимом Левом Госенс сделал выбор в пользу «бундестим».

Дебют не заставил себя долго ждать. 26-летний латераль «Аталанты» появился в стартовом составе на сентябрьский матч Лиги наций против Испании и выглядел просто блестяще: отдал голевую передачу и полностью нивелировал все усилия Хесуса Наваса.

В матче с Швейцарией (1:1) Госенс также вышел в стартовом составе, в недавней товарищеской игре с Турцией (3:3) появился только на последние 28 минут, что и наталкивает на вывод о том, что на НСК Олимпийский бывший фермер выйдет с первых минут.


ФК Аталанта

В целом ситуация в сборной выглядит для Робина максимально оптимистично – у него практически нет конкурентов. Никлас Шульц, который был основным в первом розыгрыше Лиги наций, окончательно проиграл конкуренцию Рафаэлу Геррейру в «Боруссии» Д, и даже не попал в заявку на матч с Украиной. Тогда как Марсель Хальстенберг из «РБ Лейпциг» в последнее время переквалифицировался в центрального защитника. Это и делает Госенса первым вариантом на позицию левого защитника для Йоахима Лева.

Но самое главное – серьезные деньги не вскружили Госенсу голову. Он остается обычным открытым парнем, посещает курсы по психологии, и не исключает, что будет работать в этой сфере после завершения карьеры.

А еще Госенса очень любят за простой характер и отличную дисциплину. За всю свою профессиональную карьеру Робин не получил ни одной красной карточки, а в Серии А никогда не получал больше 3 желтых за сезон. Удивительная статистика для игрока его позиции.

Вот такой вот он, Робин Госенс. Вчерашний фермер, который сегодня будет противостоять Ярмоленко, Малиновскому и компании.

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Илья Квиткин, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 16:40
    0
    Скажите как Робин может быть защитником если он конкурент Малиновского ?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 16:16
    0
    Я надеюсь, что Ярмоленко сегодня он противостоять не будет. Андрюха очень слаб в отборе, и серьёзно тормозит командную скорость. При всём уважении, Ярмоленко не нужно выпускать на поле с сильными соперниками.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 16:40
    0
    Скажите как Робин может быть защитником если он конкурент Малиновского ?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 16:16
    0
    Я надеюсь, что Ярмоленко сегодня он противостоять не будет. Андрюха очень слаб в отборе, и серьёзно тормозит командную скорость. При всём уважении, Ярмоленко не нужно выпускать на поле с сильными соперниками.
    Ссылка
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