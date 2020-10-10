В воскресенье, 11 октября Исландия в матче третьего тура Лиги наций в группе А2 примет Данию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3».

Исландия – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После двух туров Дания идет третьей в турнирной таблице Группы А2 с 1 очком в активе. У Исландии 0 очков.