В воскресенье, 11 октября Исландия в матче третьего тура Лиги наций в группе А2 примет Данию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3».
Исландия – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
После двух туров Дания идет третьей в турнирной таблице Группы А2 с 1 очком в активе. У Исландии 0 очков.
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Источник — Sport.ua
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