АЛИЕВ: «Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев считает, что не стоит поднимать панику после поражения «сине-желтых» в спарринге от Франции (1:7), а также не думает, что нашей команде не по силам сегодня обыграть сборную Германии в Лиге наций.
«Зачем вы начинаете убивать сборную? Ну, проиграли, что здесь такого. Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом…», - сказал Алиев.
Напомним, матч Украина – Германия состоится на НСК «Олимпийский». Его начало запланировано на 21:45.
1:7 – не повод для паники, но важный маркер для тактического маневрирования
Источник — Sportarena
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Одно Бог дал - другое забрал , зато у Гаденыша талант попадать во всякие вонючие истории, и не забывайте : он - ватник махровый!
Хмм... якийсь недоаргумент і амебне порівняння з *КОЛИСЬ*. Колись так взагалі такої нації -німці- не було за часів Аттіли. Були гуни, готи, вестготи, пруси, сілезійці, моравці, богемці... Були просто розрізнені германські племена.
P.S. так а що з цього Шурика взяти, якщо він отримував освіту НА московії
После таких слов нада налупашить почётный д"бил страны !
Хмм... якийсь недоаргумент і амебне порівняння з *КОЛИСЬ*. Колись так взагалі такої нації -німці- не було за часів Аттіли. Були гуни, готи, вестготи, пруси, сілезійці, моравці, богемці... Були просто розрізнені германські племена.
P.S. так а що з цього Шурика взяти, якщо він отримував освіту НА московії
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