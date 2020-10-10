АЛИЕВ: «Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом»

Экс-футболист «Динамо» не видит поводов для беспокойства

  • 10.10.2020 15:44
  • 2432 просмотра
  • 35 комментариев
АЛИЕВ: «Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом»
© znaj.ua. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев считает, что не стоит поднимать панику после поражения «сине-желтых» в спарринге от Франции (1:7), а также не думает, что нашей команде не по силам сегодня обыграть сборную Германии в Лиге наций.

«Зачем вы начинаете убивать сборную? Ну, проиграли, что здесь такого. Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом…», - сказал Алиев.

Напомним, матч Украина – Германия состоится на НСК «Олимпийский». Его начало запланировано на 21:45.

1:7 – не повод для паники, но важный маркер для тактического маневрирования

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Источник — Sportarena

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 10.10.2020 17:08
    -1
    Так, дебіл той ще.
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    zakharka
    online
      zakharka, 10.10.2020 17:06
    0
    Да какая разница :- Саша он или Алиев или Долбодятел....
    Одно Бог дал - другое забрал , зато у Гаденыша талант попадать во всякие вонючие истории, и не забывайте : он - ватник махровый!
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    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 17:05
    0
    чмырить кента уже мейстрим какой-то
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 17:03
    0
    rugby1970, 10.10.2020 15:53
    Прекратите цитировать это алко-ублюдочное животное!!! Вы, как сайт, опускаетесь на дно! То откровенную шлюху морозюк постите, то - слабоумную владу седан, то пишете про дегенеративныз клоунов от спорта... Совесть у вас есть???
    Все правильно написано, но попробуйте без оскорблений.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.10.2020 16:57
    0
    Овощ!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.10.2020 16:52
    0
    Mac_Gyver, 10.10.2020 16:21
    Санёк предлагает вместо автобуса выкатить на поле Т-34? Нойер удивится.
    Удивление пройдет с первым выстрелом!
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 10.10.2020 16:50
    0
    Тогда Ярмоленко автомат в руки , и в бой!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 16:47
    0
    Andrey Kuzma, 10.10.2020 16:42
    Дисквалифицировать за фимоз ватного мозга.
    Жизнь уже дисквалифицировала его
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.10.2020 16:44
    0
    чё та песенка Винни пуха вспомнилась
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 10.10.2020 16:42
    0
    Дисквалифицировать за фимоз ватного мозга.
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 10.10.2020 16:40
    0
    Саша,сейчас Украина просто не может вывести танки на футбольное поле ,потому,как в 1945 не будет
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.10.2020 16:34
    -5
    а что не так---вы что хотели бы чтобы проиграли в 45-м и великая арийская нация продолжала жечь деревни,убивать и угонять в рабство людей а также привозносить себя как боги по сравнению с другими нациями.....Гитлер знатный сумашедший был
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    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 10.10.2020 16:27
    +2
    Ну подумаешь, " человек" думает, что мы на мундиале 45 года обыграли фрицев в финале 😆😆
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
    online
      Nazarij - Oleg, 10.10.2020 16:25
    +5
    I D I O T !
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 16:23
    +4
    Німці? А що німці? Ми ж виграли в сорок п'ятому... », - сказав Алієв.
    Хмм... якийсь недоаргумент і амебне порівняння з *КОЛИСЬ*. Колись так взагалі такої нації -німці- не було за часів Аттіли. Були гуни, готи, вестготи, пруси, сілезійці, моравці, богемці... Були просто розрізнені германські племена.
    P.S. так а що з цього Шурика взяти, якщо він отримував освіту НА московії
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 16:21
    +6
    Санёк предлагает вместо автобуса выкатить на поле Т-34? Нойер удивится.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 16:12
    +7
    Сказочный далбобоб! Как его только из больницы выпустили?!!!?
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 10.10.2020 16:10
    +6
    цирроз мозга. врача!
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 10.10.2020 16:07
    +5
    Алиев не хочет сравнить потери Германии и СССР, прежде чем такую дичь нести ?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:00
    +2
    Максим Максимов, 10.10.2020 15:53
    Так беда то не в этом, а в том, что этот идиот сюда войну приплел.... Отзовитесь те люди, которые своих детей отдают тренировать этому глубоко больному и тупому человеку??? Кто вы вообще такие?!?!
    поверь, ротань не намного адекватнее кента, просто этот чаще рот открывает.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 10.10.2020 15:53
    +18
    Прекратите цитировать это алко-ублюдочное животное!!! Вы, как сайт, опускаетесь на дно! То откровенную шлюху морозюк постите, то - слабоумную владу седан, то пишете про дегенеративныз клоунов от спорта... Совесть у вас есть???
    Ссылка
    Michael
      Michael, 10.10.2020 15:47
    +18
    Придурок!🤣
    Ссылка
    timmy
    online
      timmy, 10.10.2020 15:50
    +14
    Сашок наверное на стекломой перешел
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 10.10.2020 15:59
    +13
    Блять, ну какой же дебил!?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.10.2020 15:57
    +13
    Это говорит гадёныш, который ездит на Ауди.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 15:56
    +10
    Саші Алієву було би круто поглянути статистику жертв 2-ої світової війни.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.10.2020 15:52
    +9
    «Зачем вы начинаете убивать сборную? Ну, проиграли, что здесь такого. Немцы? А что немцы? Мы же выиграли в сорок пятом…», - сказал Алиев.
    После таких слов нада налупашить почётный д"бил страны !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 15:59
    +8
    Все Сашка закончился, давайте другого Сашку
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 10.10.2020 15:53
    +8
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 15:50
    ну проиграли 20-1, что тут такого
    Так беда то не в этом, а в том, что этот идиот сюда войну приплел.... Отзовитесь те люди, которые своих детей отдают тренировать этому глубоко больному и тупому человеку??? Кто вы вообще такие?!?!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.10.2020 16:12
    +7
    Сказочный далбобоб! Как его только из больницы выпустили?!!!?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 16:21
    +6
    Санёк предлагает вместо автобуса выкатить на поле Т-34? Нойер удивится.
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 10.10.2020 16:10
    +6
    цирроз мозга. врача!
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 10.10.2020 15:51
    +6
    Алиев не о том помнит, надо помнить не 45-й, 75-й. Но сейчас не тот расклад сил, что был в 1975 году.
    Ссылка
    Nazarij - Oleg
    online
      Nazarij - Oleg, 10.10.2020 16:25
    +5
    I D I O T !
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 10.10.2020 16:07
    +5
    Алиев не хочет сравнить потери Германии и СССР, прежде чем такую дичь нести ?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 16:23
    +4
    Німці? А що німці? Ми ж виграли в сорок п'ятому... », - сказав Алієв.
    Хмм... якийсь недоаргумент і амебне порівняння з *КОЛИСЬ*. Колись так взагалі такої нації -німці- не було за часів Аттіли. Були гуни, готи, вестготи, пруси, сілезійці, моравці, богемці... Були просто розрізнені германські племена.
    P.S. так а що з цього Шурика взяти, якщо він отримував освіту НА московії
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 15:54
    +3
    не ну мотивы у кента благородные, исполнение не очень
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.10.2020 15:54
    +3
    Анекдот такой есть...Там еще говориться, что тогда тренер другой был.................
    Ссылка
    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 10.10.2020 16:27
    +2
    Ну подумаешь, " человек" думает, что мы на мундиале 45 года обыграли фрицев в финале 😆😆
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:00
    +2
    Максим Максимов, 10.10.2020 15:53
    Так беда то не в этом, а в том, что этот идиот сюда войну приплел.... Отзовитесь те люди, которые своих детей отдают тренировать этому глубоко больному и тупому человеку??? Кто вы вообще такие?!?!
    поверь, ротань не намного адекватнее кента, просто этот чаще рот открывает.
    Ссылка
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