В воскресенье, 11 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A3, в котором сборная Хорватии в Загребе примет национальную команду Швеции.

Поединок пройдет в Загребе на стадионе «Максимир». Начало встречи в 19:00 по Киеву.

Хорватия - Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на канале «Футбол 3».