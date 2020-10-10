В воскресенье, 11 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A3, в котором сборная Хорватии в Загребе примет национальную команду Швеции.
Поединок пройдет в Загребе на стадионе «Максимир». Начало встречи в 19:00 по Киеву.
Хорватия - Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.
В прямом эфире поединок можно посмотреть на канале «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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