В Альянсе осталось семь здоровых футболистов

В украинском клубе вспышка коронавируса

  • 10.10.2020 14:22
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В Альянсе осталось семь здоровых футболистов
© ФК Альянс

Центральный матч шестого тура Первой лиги в Харькове между «Металлистом 1925» и «Альянсом» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде из Сумской области.

О сложившейся ситуации в клубе рассказал главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко.

«Сразу после возвращения из Волочиска, где «Альянс» проводил календарный поединок с «Агробизнесом», несколько моих подопечных затемпературили, многие почувствовали недомогание. Вскоре прошли тестирование и результаты оказались неутешительными: заразились 14 футболистов и три тренера. Все они ушли на самоизоляцию и о проведении календарных матчей с «Кристаллом» и «Металлистом 1925» не могло быть и речи.

На вчерашней тренировке занимались лишь семь игроков, среди которых и новичок — Евгений Неплях из «Олимпика», которого мы дозаявили 6 октября. Футболисты «Альянса» 14 октября сдадут повторные тесты, и только после их результатов можно будет сказать, состоится ли поединок седьмого тура с «Полесьем», — отметил Ярошенко.

После четырех сыгранных туров в Первой лиге «Альянс» занимает пятое место, имея в активе семь очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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