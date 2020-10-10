В клубе эпидемия. Матч Металлиста 1925 с Альянсом перенесен

В команде из Липовой Долины заражены 14 футболистов

  • 10.10.2020 15:30
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В клубе эпидемия. Матч Металлиста 1925 с Альянсом перенесен
© ФК Металлист 1925

В адрес ФК «Металлист 1925» поступило официальное письмо от Профессиональной футбольной лиги, в котором говорится о невозможности проведения календарного матча Первой лиги «Металлист 1925» — «Альянс». Причиной этого является вспышка острой респираторной болезни COVID-19 в команде «Альянс» (в письме указано о заболевании 14-ти футболистов). Соответствующее письмо, а также результаты очередного ПЦР-тестирование, клуб из Липовой Долины направил в ПФЛ.

Матч 6-го тура Чемпионата первой лиги «Металлист 1925» — «Альянс» перенесен на неопределенный срок. Новую дату поединка определит дирекция Профессиональной футбольной лиги.

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Источник — ФК Металлист 1925

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