Панькив покинул расположение сборной Украины

Сборная Украины к матчу Лиги наций против сборной Германии готовится в новом вратарском составе.

Несмотря на то, что повторный тест на коронавирус голкипера сборной Украины Юрия Панькива, сделанный еще в Париже, оказался отрицательным, вратарь не готовится к матчу против Германии. Прибыв вместе с национальной сборной одним рейсом из Парижа в Киев, после этого футболист не поехал в Александрию в расположение своего клуба, а отправился на самоизоляцию по месту своего жительства.