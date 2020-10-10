Панькив покинул расположение сборной Украины

Сборная Украины к матчу Лиги наций против сборной Германии готовится в новом вратарском составе.
Несмотря на то, что повторный тест на коронавирус голкипера сборной Украины Юрия Панькива, сделанный еще в Париже, оказался отрицательным, вратарь не готовится к матчу против Германии. Прибыв вместе с национальной сборной одним рейсом из Парижа в Киев, после этого футболист не поехал в Александрию в расположение своего клуба, а отправился на самоизоляцию по месту своего жительства.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Піднялась температура - в ізоляцію.
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Ще ніколи медицина не була настільки крутою.
Негативний тест - в ізоляція.
Чхнув або соплі - в ізоляція.
Піднялась температура - в ізоляцію.
-
Ще ніколи медицина не була настільки крутою.
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