Панькив покинул расположение сборной Украины

Голкипер не примет участия в ближайших матчах Лиги наций

  • 10.10.2020 13:45
  • 1658 просмотров
  • 2 комментария
Панькив покинул расположение сборной Украины
© ФК Александрия. Юрий Панькив

Сборная Украины к матчу Лиги наций против сборной Германии готовится в новом вратарском составе.

Несмотря на то, что повторный тест на коронавирус голкипера сборной Украины Юрия Панькива, сделанный еще в Париже, оказался отрицательным, вратарь не готовится к матчу против Германии. Прибыв вместе с национальной сборной одним рейсом из Парижа в Киев, после этого футболист не поехал в Александрию в расположение своего клуба, а отправился на самоизоляцию по месту своего жительства.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Макс Про
    online
      Макс Про, 10.10.2020 15:20
    0
    Главная задача изолировать нас друг от друга)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 14:10
    0
    Позитивний тест - в ізоляцію.
    Негативний тест - в ізоляція.
    Чхнув або соплі - в ізоляція.
    Піднялась температура - в ізоляцію.
    -
    Ще ніколи медицина не була настільки крутою.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 10.10.2020 15:20
    0
    Главная задача изолировать нас друг от друга)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 14:10
    0
    Позитивний тест - в ізоляцію.
    Негативний тест - в ізоляція.
    Чхнув або соплі - в ізоляція.
    Піднялась температура - в ізоляцію.
    -
    Ще ніколи медицина не була настільки крутою.
    Ссылка
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