Кочергин продлил контракт с Зарей

Один из лидеров луганской «Зари», 24-летний полузащитник Владислав Кочергин продлил контракт с клубом.

О сроках нового соглашения не сообщается, предыдущий контракт был рассчитан до декабря 2020 года.

Напомним, в «Заре» Владислав выступает с 2017 года, в прошлом сезоне он забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач в 32 матчах в Премьер-лиге.

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