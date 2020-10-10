Кочергин продлил контракт с Зарей

Один из лидеров луганской «Зари», 24-летний полузащитник Владислав Кочергин продлил контракт с клубом.
О сроках нового соглашения не сообщается, предыдущий контракт был рассчитан до декабря 2020 года.
Напомним, в «Заре» Владислав выступает с 2017 года, в прошлом сезоне он забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач в 32 матчах в Премьер-лиге.
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Источник — Фан-сайт ФК Заря
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