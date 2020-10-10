Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию женского финала на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 10.10.2020 13:30
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Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Ролан Гаррос

В субботу, 10 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису состоится финальный поединок у женщин.
 
В матче за титул Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) сыграет против Софии Кенин из США (№6 WTA). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.


 
Это будет первая встреча теннисисток.
 
Напомним, 21-летняя Кенин – действующая чемпионка Australian Open. 19-летняя Свёнтек – дебютирует в финалах турниров Grand Slam.
 
Впервые с 2003 года в финале Ролан Гаррос сразятся теннисистки, которые обе не старше 21 года. Тогда в матче бельгиек 21-летняя Жюстин Энен переиграла 20-летнюю Ким Клийстерс.

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Источник — Sport.ua

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