Луиш КАШТРУ: «Вирус атаковал нас очень жестко»

Наставник «Шахтера» рассказал о ситуации в команде

  • 10.10.2020 13:20
  • 819 просмотров
  • 9 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Вирус атаковал нас очень жестко»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о тренировках с ограничениями и предстоящем напряженном графике матчей команды.

– Ситуация меняется стремительно: в четверг стало известно о новых случаях инфицирования в команде. Как вы можете это прокомментировать?
– На данный момент мы в очень тяжелой ситуации. Уходить от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев повсеместно растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет. Впереди матч со «Львовом», через три дня – «Реал», еще через три – «Ворскла», а затем сразу «Интер»… У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь два дня до поединка с «Реалом». Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так. Мы не делаем из себя жертв, но очень расстроены ситуацией. Нужно искать решения. Будем так же, как и всегда, смотреть реальности в глаза со всей ответственностью. Вы можете рассчитывать на нас, на то, что мы станем работать с каждым днем все сильнее. Чувствуем себя очень плохо из-за того, что игроки и сотрудники больны, но радуемся, что продолжаем наш путь. И продолжим его успешно.

– Как планируете адаптировать тренировочный процесс в отсутствие сборников и заболевших футболистов?
– Важно быть максимально осторожным, поэтому мы строим наши упражнения так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь предстоит матч со «Львовом». Самая важная игра для нас – всегда следующая. Нужно готовиться ко «Львову» уже с координированной командой.

– Когда смогут вернуться к тренировкам футболисты, которые находятся на самоизоляции? Не планируете ли временно заменить их ребятами из молодежного состава?
– У нас 70 футболистов, которые могут играть: это первая команда, дубль и U19. Выбор очень велик. Нужно играть, и мы будем это делать. С большими или меньшими сложностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые сыграют, – наилучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация трудная. Слава Богу, нам есть чем на нее ответить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 10.10.2020 14:03
    +1
    Скоро возможно Вернидуб возглавит "Рух", и он начнет драть шахту еще жестче
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 14:02
    0
    Maks7777, 10.10.2020 13:37
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    Поддерживаю, здоровья всем игрокам Шахтёра, лучшей команды Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 10.10.2020 13:52
    +1
    Zport., 10.10.2020 13:50
    Лучшая команда Европы? Вы у Руха даже выиграть не можете, лохи днонецкие
    Село с ковалевки
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.10.2020 13:50
    -1
    Maks7777, 10.10.2020 13:37
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    Лучшая команда Европы? Вы у Руха даже выиграть не можете, лохи днонецкие
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.10.2020 13:49
    0
    Маски нужно одевать и по вечеринкам меньше шлятся!
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 10.10.2020 13:49
    -1
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 13:41
    сейчас тебя заклюют за то что не уточнил Восточной Европы
    А я понял. ))болельщики команды легендарного Динамо которые селу с ковалёвки проигрывают 2-0 на нск))))))
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    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 10.10.2020 13:49
    +1
    та что там Европы - галактики и ближайших туманностей.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 13:41
    0
    Maks7777, 10.10.2020 13:37
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    сейчас тебя заклюют за то что не уточнил Восточной Европы
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 10.10.2020 13:37
    -1
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 10.10.2020 14:03
    +1
    Скоро возможно Вернидуб возглавит "Рух", и он начнет драть шахту еще жестче
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 10.10.2020 13:52
    +1
    Zport., 10.10.2020 13:50
    Лучшая команда Европы? Вы у Руха даже выиграть не можете, лохи днонецкие
    Село с ковалевки
    Ссылка
    Miroslav Scherbina
      Miroslav Scherbina, 10.10.2020 13:49
    +1
    та что там Европы - галактики и ближайших туманностей.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 14:02
    0
    Maks7777, 10.10.2020 13:37
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    Поддерживаю, здоровья всем игрокам Шахтёра, лучшей команды Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.10.2020 13:49
    0
    Маски нужно одевать и по вечеринкам меньше шлятся!
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 13:41
    0
    Maks7777, 10.10.2020 13:37
    Здоровья только здоровья лучшей команде Украины и Европы!!!
    сейчас тебя заклюют за то что не уточнил Восточной Европы
    Ссылка
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