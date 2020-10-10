Луиш КАШТРУ: «Вирус атаковал нас очень жестко»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о тренировках с ограничениями и предстоящем напряженном графике матчей команды.

– Ситуация меняется стремительно: в четверг стало известно о новых случаях инфицирования в команде. Как вы можете это прокомментировать?

– На данный момент мы в очень тяжелой ситуации. Уходить от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев повсеместно растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет. Впереди матч со «Львовом», через три дня – «Реал», еще через три – «Ворскла», а затем сразу «Интер»… У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь два дня до поединка с «Реалом». Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так. Мы не делаем из себя жертв, но очень расстроены ситуацией. Нужно искать решения. Будем так же, как и всегда, смотреть реальности в глаза со всей ответственностью. Вы можете рассчитывать на нас, на то, что мы станем работать с каждым днем все сильнее. Чувствуем себя очень плохо из-за того, что игроки и сотрудники больны, но радуемся, что продолжаем наш путь. И продолжим его успешно.

– Как планируете адаптировать тренировочный процесс в отсутствие сборников и заболевших футболистов?

– Важно быть максимально осторожным, поэтому мы строим наши упражнения так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь предстоит матч со «Львовом». Самая важная игра для нас – всегда следующая. Нужно готовиться ко «Львову» уже с координированной командой.

– Когда смогут вернуться к тренировкам футболисты, которые находятся на самоизоляции? Не планируете ли временно заменить их ребятами из молодежного состава?

– У нас 70 футболистов, которые могут играть: это первая команда, дубль и U19. Выбор очень велик. Нужно играть, и мы будем это делать. С большими или меньшими сложностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые сыграют, – наилучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация трудная. Слава Богу, нам есть чем на нее ответить.