Игорь СУРКИС: «Доволен игрой Попова и Сироты в матче против Румынии»

Президент «Динамо» – о поединке молодежной сборной Украины

  • 10.10.2020 13:09
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Игорь СУРКИС: «Доволен игрой Попова и Сироты в матче против Румынии»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины U-21 над сверстниками из Румынии (1:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021.

«Много футболистов моих играют, поэтому мне было интересно посмотреть на Сироту, на Попова. Остался доволен их игрой.

Почему Мирча Луческу тоже посетил матч? Наверное, во-первых, это сборная его страны. А во-вторых, он хотел посмотреть на игроков, которые работают под его руководством. У него была возможность - он приехал.

Молодец Ротань. Взял, обновил команду, пригласил много ребят, которым еще нет 21 года. Во всяком случае, они стараются», - сказал Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

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