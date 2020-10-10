Тарас БОНДАРЕНКО: «Истории о сербских фанатах приукрашены»

28-летний украинский экс-игрок «Металаца» и «Раднички» Тарас Бондаренко поделился мнением о сербских фанатах.

«Я бы сказал, что истории о сербских фанатах приукрашены. Да, конечно, фанаты «Партизана» и «Црвены Звезды» своеобразные, так скажем. Лучше не попадать к ним в немилость (смеется), но в остальном сербы — такие же фанаты, как и везде.

Фанаты «Раднички» не любят нынешнего президента клуба, поэтому их поддержка не особо горяча. А столичные — да. Шоу устроить любят. На стадионе «Црвены Звезды», правда, далековато трибуны от поля, поэтому немного полегче это шоу воспринимается (смеется). Был бы у них стадион без дорожек, то мало, кому понравилось бы там играть против «Звезды», — отметил Бондаренко.