Сергей БУЛЕЦА: «Нужно все оставшиеся игры выиграть»

Хавбек сборной Украины U-21 Сергей Булеца прокомментировал победу над сверстниками из Румынии (1:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021.
«Игра очень тяжелая, поле очень тяжелое. Главное, что взяли три очка. Будем надеяться, будем работать. Нужно все оставшиеся игры выиграть. Может, какой-то шанс и будет у нас.
Чего ожидать от матча с Северной Ирландией? Только победы. И все», - сказал Булеца.
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Источник — Футбол 1/2/3
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