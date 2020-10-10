Сергей БУЛЕЦА: «Нужно все оставшиеся игры выиграть»

Хавбек сборной Украины U-21 Сергей Булеца прокомментировал победу над сверстниками из Румынии (1:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021.

«Игра очень тяжелая, поле очень тяжелое. Главное, что взяли три очка. Будем надеяться, будем работать. Нужно все оставшиеся игры выиграть. Может, какой-то шанс и будет у нас.

Чего ожидать от матча с Северной Ирландией? Только победы. И все», - сказал Булеца.