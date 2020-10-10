Время для рывка. Пять сборных, способных на существенный прогресс

В футбольном мире есть национальные сборные, которые всегда находятся на виду. Это своего рода элита, в составе которой всегда пребывают плюс/минус одни и те же участники: Бразилия, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Англия. В этих странах практически всегда наблюдается достаточное количество молодых талантов, что позволяет совершать смену поколений в сборной с минимальными последствиями.

Впрочем, выбиться на самый верх порой имеют возможность и команды из так называемого «второго эшелона». Происходит это, как правило, за счет нового поколения футболистов, в котором наблюдается целая россыпь талантов. Давайте поговорим о пяти командах, которые благодаря этому фактору в ближайшие годы могут засиять на футбольных полях, и, в частности, пробиться в финальную часть ближайшего чемпионата мира, проведение которого запланировано на конец 2022 года в Катаре.

УКРАИНА

Рейтинг ФИФА: 24-е место

Последнее участие на ЧМ: 2006 год

Сборная Украины, откровенно говоря, никогда очень высоко не котировалась на европейском континенте. Что и говорить, если за почти три десятилетия независимости страны наша футбольная команда лишь однажды пробивалась на чемпионат мира. Было это в 2006 году, когда Олег Блохин сперва сказал, а затем и сделал. На дебютном для себя мундиале, который проходил в Германии, украинцы сенсационно выбрались в 1/4 финала, а потому установили достаточно высокую планку для следующих поколений.

Долгое время, несмотря на отдельных топ-футболистов в составе, у сборной Украины не было какого-то четкого рисунка игры, стратегии и понимания того, как необходимо добиваться результата. Однако сейчас, когда с командой работает тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, «сине-желтые», кажется, находятся на правильном пути развития. Наша национальная команда уже пробилась в финальную часть Евро-2020, в которой должна была сыграть минувшим летом, но турнир был перенесен на год из-за коронавируса.

Следующим шагом сборной Украины под руководством Шевченко должно стать попадание на чемпионат мира-2022. Для этого у тренерского штаба есть «золотое поколение» футболистов, которые в 2019 году стали триумфаторами молодежного чемпионата мира. Даже потенциальный уход лидеров нынешней команды Пятова, Степаненко, Ярмоленко и Коноплянки не должен стать ударом для украинской сборной, которая уже выстраивается вокруг новых «вожаков» - Зинченко, Малиновского, Яремчука. А ведь есть еще Лунин, Бондарь, Миколенко, Матвиенко, Шапаренко, Цыганков, Супряга… Эти ребята просто обязаны реализовать себя, попутно переписав лучшие страницы отечественной футбольной истории.

КАНАДА

Рейтинг ФИФА: 73-е место

Последнее участие на ЧМ: 1986 год

В спорте о Канаде куда больше наслышаны, как об успешной стране, особенно ярко проявляющей себя в хоккейных баталиях. Футбол для этой страны всегда был где-то на вторых ролях, а потому неудивительно, что высшим достижением «красных» является единственный выход в финальную часть чемпионатов мира, который случился в уже весьма далеком 1986 году. На том мундиале, который проходил в Мексике, канадцы проиграли все три матча на групповой стадии, бесславно закончив свой путь.

Однако сейчас о Канаде в футбольном мире постепенно начинают говорить все больше и больше. Происходит это благодаря появлению успешных игроков, представляющих это государство, в европейском футболе. В частности, 19-летний Алфонсо Дэвис уже стал одним из важных игроков действующего чемпиона Германии и победителя Лиги чемпионов «Баварии», а его цена составляет 80 миллионов евро. Старается не отставать от товарища по команде и атакующий полузащитник Джонатан Дэвид, который нынешним летом перебрался из «Гента» в «Лилль» за 30 миллионов евро.

Помимо них у канадцев есть еще немало потенциально сильной молодежи – например, воспитанник академии «Ливерпуля» Лиам Миллар, или рослый опорник Ноубл Окелло. Да и о футболистах, играющих в МЛС забывать не стоит, ведь эта лига прогрессирует от года к году, а потому и будет давать канадскому футболу все новых и новых звездочек, способных вырасти до полноценных звезд первой величины.

РУМЫНИЯ

Рейтинг ФИФА: 34-е место

Последнее участие на ЧМ: 1998 год

Румынская команда была постоянным участником финальных частей чемпионатов мира с 1990 по 1998 годы, однако последние два с небольшим десятилетия никак не может пробиться на главный футбольный турнир планеты. На тех трех мундиалях румыны обязательно выходили в плей-офф, а в 1994-м даже добрались до четвертьфинала. Но славные времена прошли, когда с футболом закончили легенды – Георге Хаджи, Флорин Рэдучою, Виорел Молдован, Дан Петреску, Георге Попеску…

После того даже такие отдельно сильные футболисты, как Адриан Муту, не могли вывести сборную Румынии в финальную часть чемпионата мира. Но сейчас у румынских болельщиков есть повод для надежды. В этой стране, похоже, подрастает плеяда неплохих футболистов, которые смогут вернуть Румынию в когорту лучших команд мирового футбола. В частности, оптимизма добавляет последнее выступление румын на чемпионате Европы U-21 в минувшем году, где команда добралась до полуфинала, а ее форвард Джордже Пушкаш стал вторым в гонке бомбардиров турнира. Благодаря этому румыны квалифицировались на футбольный турнир на Олимпиаде-2020, которая также, как и чемпионат Европы в нынешнем году, была перенесена из-за коронавируса.

Одним из лидеров новой футбольной сборной Румынии является 24-летний хавбек Рэзван Марин, который ныне выступает в Италии за «Кальяри», а ранее играл в «Аяксе». Но потенциально главной звездой этой команды считается 21-летний сын Георге Хаджи Янис. Ныне он выступает в Шотландии за «Рейнджерс», являясь одним из ключевых футболистов первой команды, а потому лишь вопрос времени, когда Хаджи-младший переберется в клуб более высокого уровня.

НОРВЕГИЯ

Рейтинг ФИФА: 44-е место

Последнее участие на ЧМ: 1998 год

Как и румыны, сборная Норвегии в последний раз принимала участие в финальной части чемпионата мира в 1998 году. Для скандинавов это было лишь третье в истории выступление на таком уровне (прежние датированы 1938 и 1994 годами). После того прошло уже 22 года, но норвежцы никак не могут пробиться на мундиаль, однако ближайший отборочный цикл должен изменить эту тенденцию.

Рискуем немного преувеличить, однако если несколько лет назад в Европе во весь голос заговорили о «великом бельгийском поколении талантов», то в ближайшее время не исключено, что нечто подобное будет звучать уже в адрес норвежцев. Судите сами, безоговорочным лидером «новой Норвегии» является 20-летний центрфорвард Эрлинг Холанд, оцениваемый ныне в 80 миллионов евро, и ставший, пожалуй, главной сенсацией минувшего розыгрыша чемпионата Германии, когда в 15 матчах за дортмундскую «Боруссию» сумел отличиться 13 мячами.

Помимо Холанда на роль лидера в сборной Норвегии уже старается претендовать 21-летний хавбек Мартин Эдегор, сумевший все-таки через ряд аренд добраться до первой команды мадридского «Реала», и оцениваемый ныне в 45 миллионов евро. А ведь есть еще 22-летний основной центрбек «Селтика» Кристофер Айер, его ровесник Сандер Берге, выступающий в АПЛ за «Шеффилд Юнайтед», да и про 24-летнего форварда Александера Серлота, недавно перешедшего в «Лейпциг», забывать также не стоит. Вся эта «банда» способна решать высокие задачи, да и наверняка каждому из них захочется хоть раз в карьере сыграть на таком турнире, коим является чемпионат мира.

КАТАР

Рейтинг ФИФА: 55-е место

Последнее участие на ЧМ: никогда ранее не играли

Да-да, ваше зрение не подвело, когда в этом списке вы увидели сборную Катара. Почему так? Все довольно просто: последние полтора десятилетия эта страна активно готовилась покинуть мировую футбольную периферию. Право провести финальную часть чемпионата мира в 2022 году – лишь часть пазла, который должен сложиться воедино и привести Катар как минимум на уровень одного из лидеров в своем регионе.

Великолепные молодежные академии, в работе над которыми катарцы привлекали лучших специалистов со всего мира, уже начали давать свои первые плоды, когда в минувшем году сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу, уверенно одолев в финале Японию со счетом 3:1. А еще можно вспомнить участие этой команды в Кубке Америки-2019, где катарцы хоть и заняли последнее место в группе с Колумбией, Аргентиной и Парагваем, но их выступление никоим образом нельзя было назвать недостойным.

Уже сейчас в составе катарской национальной команды есть довольно интересные молодые футболисты, как например, 23-летний вингер Акрам Афиф и 24-летний форвард Алмоез Али. К последнему даже приписывали интерес отечественному «Шахтеру» и итальянскому «Милану», что о чем-то, да говорит. Конечно, сборная Катара, которая сыграет на ЧМ-2022 в статусе хозяйки турнира, не будет фаворитом соревнования, но есть все предпосылки к тому, что и «боксерской грушей» эти представители азиатского региона не выступят. Во всяком случае, не будет большой сенсацией, если катарцы даже выберутся в плей-офф ближайшего чемпионата мира, что может послужить еще большим трамплином для дальнейшего развития «игры № 1» в этой стране.