Александр СИРОТА: «Знали, как будут действовать румыны»

Защитник сборной Украины U-21 Александр Сирота прокомментировал победу над сверстниками из Румынии (1:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021.
«Мы все знали, как будет действовать соперник, и не подстраивались под их игру, а действовали так, как нам Руслан Петрович Ротань говорил, и у нас все получилось», - сказал Сирота.
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Источник — Футбол 1/2/3
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