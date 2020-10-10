На одного кормильца меньше: украинский хавбек покинул российский клуб

29-летний украинский вингер Виталий Балашов покинул российский «Тамбов». О причинах ухода футболиста не сообщается.
Балашов перешел в «Тамбов» в начале августа, за два месяца в клубе провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.
До «Тамбова» последним клубом Балашова был донецкий «Олимпик», за который с 2018 года Виталий провел 52 матча. Сумел отличиться 5 голами и отдать 11 результативных передач.
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Источник — ФК Тамбов
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Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
https://www.youtube.com/watch?v=NOaKPbkJg-I Мурат Насыров - Мальчик хочет в Тамбов
Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
https://www.youtube.com/watch?v=NOaKPbkJg-I Мурат Насыров - Мальчик хочет в Тамбов
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