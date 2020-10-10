На одного кормильца меньше: украинский хавбек покинул российский клуб

29-летний украинский вингер Виталий Балашов покинул российский «Тамбов». О причинах ухода футболиста не сообщается.

Балашов перешел в «Тамбов» в начале августа, за два месяца в клубе провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.

До «Тамбова» последним клубом Балашова был донецкий «Олимпик», за который с 2018 года Виталий провел 52 матча. Сумел отличиться 5 голами и отдать 11 результативных передач.