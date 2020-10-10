На одного кормильца меньше: украинский хавбек покинул российский клуб

Виталий Балашов больше не является игроком «Тамбова»

  • 10.10.2020 10:42
  • 1252 просмотра
  • 2 комментария
На одного кормильца меньше: украинский хавбек покинул российский клуб
© ФК Тамбов. Виталий Балашов

29-летний украинский вингер Виталий Балашов покинул российский «Тамбов». О причинах ухода футболиста не сообщается.

Балашов перешел в «Тамбов» в начале августа, за два месяца в клубе провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.

До «Тамбова» последним клубом Балашова был донецкий «Олимпик», за который с 2018 года Виталий провел 52 матча. Сумел отличиться 5 голами и отдать 11 результативных передач.

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Источник — ФК Тамбов

(3 голоса)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 10.10.2020 11:03
    0
    Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
    Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
    Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
    Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
    https://www.youtube.com/watch?v=NOaKPbkJg-I Мурат Насыров - Мальчик хочет в Тамбов
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 10:53
    +2
    как говориться - "Тамбовский волк - тебе товарищ" )))) Своими пьянками, гулянками, покером- просрал талант (он таки по молодости выделялся среди сверстников был "перспективным"). Так теперь и в качестве посредственного игрока на Родине нахрен никому не нужен, предатель.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 10:53
    +2
    как говориться - "Тамбовский волк - тебе товарищ" )))) Своими пьянками, гулянками, покером- просрал талант (он таки по молодости выделялся среди сверстников был "перспективным"). Так теперь и в качестве посредственного игрока на Родине нахрен никому не нужен, предатель.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 10.10.2020 11:03
    0
    Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
    Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.
    Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
    Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
    https://www.youtube.com/watch?v=NOaKPbkJg-I Мурат Насыров - Мальчик хочет в Тамбов
    Ссылка
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