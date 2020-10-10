Александр ПРИЗЕТКО: «C немцами украинцы cыграют лучше, чем с Францией»

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко в третьем туре Лиги наций против Германии.

«Конечно, на команду будет давить, что она проиграла Франции 1:7. Но в любом случае, уверен, что тренерский штаб сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и команда сможет показать положительный результат.

Судя по предварительному составу, который сейчас имеется у сборной, конечно, в матче с Германией у украинцев будут проблемы. Вновь не будет игроков Шахтера, хотя приедут Марлос и Коваленко. Надежда умирает последней и на мой взгляд, с немцами украинцы уже сыграют лучше, чем с Францией», - сказал Призетко.

Матч Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября. Начало в 21:45.