Александр ПРИЗЕТКО: «C немцами украинцы cыграют лучше, чем с Францией»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко в ближайшем матче

  • 10.10.2020 10:23
  • 305 просмотров
  • 2 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «C немцами украинцы cыграют лучше, чем с Францией»
© Футбол 1/2/3. Александр Призетко

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко в третьем туре Лиги наций против Германии.

«Конечно, на команду будет давить, что она проиграла Франции 1:7. Но в любом случае, уверен, что тренерский штаб сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и команда сможет показать положительный результат.  

Судя по предварительному составу, который сейчас имеется у сборной, конечно, в матче с Германией у украинцев будут проблемы.  Вновь не будет игроков Шахтера, хотя приедут Марлос и Коваленко. Надежда умирает последней и на мой взгляд, с немцами украинцы уже сыграют лучше, чем с Францией», - сказал Призетко.

Матч Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября. Начало в 21:45.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 10.10.2020 11:07
    0
    Лол, после 1-7 то. Вот это я понимаю, прогнозист)
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 10.10.2020 10:32
    0
    Он прав, сыграем лучше.Думаю, где-то 1:3 проиграем. И это не сарказм. К сожалению такие реалии
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 10.10.2020 11:07
    0
    Лол, после 1-7 то. Вот это я понимаю, прогнозист)
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 10.10.2020 10:32
    0
    Он прав, сыграем лучше.Думаю, где-то 1:3 проиграем. И это не сарказм. К сожалению такие реалии
    Ссылка
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