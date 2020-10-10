Йонас ХОФМАНН: «Очень хотим выиграть матч с Украиной»

Полузащитник сборной Германии – о предстоящем поединке

  • 10.10.2020 10:02
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Йонас ХОФМАНН: «Очень хотим выиграть матч с Украиной»
© dfb.de

28-летний дебютант национальной сборной Германии Йонас Хофманн поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги наций против Украины.

«Мы очень хотим выиграть эту игру. И мы знаем, как сделать это. К тому же с каждым успехом получаешь все больше радости и легкости. Хотя я воспринимаю атмосферу в сборной как позитивную, мотивированную и абсолютно амбициозную. Логично, что для нас было бы хорошо, если бы мы снова вознаградили себя победой за приложенные усилия», - сказал Хофманн.

Матч Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября. Начало в 21:45.

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Источник — Немецкий футбольный союз

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