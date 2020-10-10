Культовый экс-игрок Шахтера стал футболистом Атлетико Паранаэнсе

37-летний экс-полузащитник «Шахтера» Жадсон после шести месяцев скитаний наконец-то обрел новый клуб.

О подписании контракта с хавбеком объявил «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года.

Отметим, что с конца сентября Жадсон поддерживал форму с «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, Жадсон является культовой фигурой для новейшей истории «Шахтера». Именно этот полузащитник забил победный гол «горняков» в финале Кубка УЕФА-2009 в ворота «Вердера», а также отличился первым в истории мячом, забитым на «Донбасс Арене».