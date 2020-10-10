Культовый экс-игрок Шахтера стал футболистом Атлетико Паранаэнсе

Жадсон вернулся в клуб, в котором начинал профессионально играть в футбол

  • 10.10.2020 09:47
  • 1752 просмотра
  • 1 комментарий
Культовый экс-игрок Шахтера стал футболистом Атлетико Паранаэнсе
© ФК Атлетико Паранаэнсе. Жадсон

37-летний экс-полузащитник «Шахтера» Жадсон после шести месяцев скитаний наконец-то обрел новый клуб.

О подписании контракта с хавбеком объявил «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года.

Отметим, что с конца сентября Жадсон поддерживал форму с «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, Жадсон является культовой фигурой для новейшей истории «Шахтера». Именно этот полузащитник забил победный гол «горняков» в финале Кубка УЕФА-2009 в ворота «Вердера», а также отличился первым в истории мячом, забитым на «Донбасс Арене».

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Источник — ФК Атлетико Паранаэнсе

(7 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 10:54
    +2
    трудяга, один из лучших легионеров в Украине за все время
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 10:54
    +2
    трудяга, один из лучших легионеров в Украине за все время
    Ссылка
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