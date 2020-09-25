Вернулся к истокам. Экс-игрок Шахтера тренируется в родном клубе

Бывший полузащитник «Шахтера» Жадсон, который играл в стане «горняков» с 2005 по 2011 годы и становился обладателем Кубка УЕФА-2009, ныне договорился о возвращении в родной для себя «Атлетико Паранаэнсе».

Этот клуб Жадсон покинул 15 лет назад, когда и принял предложение о переходе в «Шахтер».

В настоящий момент полузащитнику 36 лет, и он пребывает в статусе свободного агента, который получил в марте нынешнего года после ухода из «Коринтианса».

Стороны договорились, что в «Атлетико Паранаэнсе» Жадсон будет временно поддерживать форму, пока не найдет подходящего варианта для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Жадсон может перейти в третьелиговую бразильскую «Лондрину».