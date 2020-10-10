Александр ПРИЗЕТКО: «Испания и Франция забивали Украине голы на любой вкус»

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Призетко прокомментировал поражения сборной Украины от Испании (0:4) в Лиге наций и Франции (1:7) в спарринге.

— Александр, на ваш взгляд, в чем причина последних неудач сборной Украины в играх с грандами – Испанией и Францией?

— В первую очередь, стоит отметить, что Украина играла против сборных, которые любят играть в атакующий футбол. Испания, Франция, команды, которые умеют играть на атаку, что они и показали в матче с украинцами, забивая голы на любой вкус. Где тонко, там и рвется. У нашей сборной в этих матчах ахиллесовой пятой оказалась оборона, чем соперники сразу и воспользовались. Плюс уровень исполнительского мастерства у игроков сборных Испании и Франции очень высокий, а у нас оборона, особенно в игре с французами, была слишком экспериментальной. И если в полузащите и нападении можно что-то перестроиться, то в обороне нужна стабильность и сыгранность.

— Кого именно не хватало сине-желтым в матче с Францией?

— Конечно, пары защитников – Кривцова, Матвиенко, которые понимают требования штаба с полуслова. Не было креатива в средней линии в лице Марлоса и Зинченко. Это игроки из основной обоймы сборной. Поэтому такие потери не могли не сказаться. Увы, но пока что в сборной нет 30 равноценных футболистов. В игре с Францией Андрей Шевченко дал возможность проявить себя игрокам второго эшелона, ближайшему резерву, на который в будущем тренерский штаб рассчитывает делать ставку.