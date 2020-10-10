Мануэль НОЙЕР: «Украина – неприятный соперник. Помню матч на Евро»

Вратарь сборной Германии – о предстоящем матче в Лиге наций

  • 10.10.2020 08:32
  • 1071 просмотр
  • 1 комментарий
Мануэль НОЙЕР: «Украина – неприятный соперник. Помню матч на Евро»
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги наций против команды Украины.

«С нами все хорошо. Как по мне, в Украине тепло. Надеемся, что уже завтра выйдем на поле против сине-желтых. Нам знакома эта команда. Помню матчи с украинцами на Евро-2016. Неприятный соперник, который делает акцент на технику и защитный футбол. Мы знаем их слабые места и хотим использовать их, ведь настроены одержать победу», - сказал Нойер.

Матч Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября. Начало в 21:45.

Напомним, на Евро-2016 Германия обыграла Украину со счетом 2:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 10.10.2020 08:55
    +3
    Это он зря так спугался.
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    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 10.10.2020 08:55
    +3
    Это он зря так спугался.
    Ссылка
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