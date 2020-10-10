Чайка – Нива В. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября в 14:30 состоится поединок 6-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Нива» Винница.
Плейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча.
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Источник — YouTube
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