Йоахим ЛЕВ: «Сборная Украины способна конкурировать с топовыми сборными»

Наставник сборной Германии Йоахим Лев похвалил соперника, сборную Украины, накануне матча Лиги наций:

«Шевченко – это, прежде всего, великий игрок и бомбардир. А теперь, как мы видим, и отличный тренер. С тех пор как он возглавил сборную, она постоянно добавляет, становится все сильнее и сильнее. И ныне это команда, способная конкурировать с топовыми сборными мира.

Матч Украины с Францией мы не пересматривали, так как там играла другая команда. Анализировали матчи Украины против Швейцарии и Испании

Могу отметить высокий темп футбола украинцев, хорошую технику. Все игроки у Украины – топ-класса, некоторые играют в Европе. Трудно кого-то выделить. Немало техничных футболистов. В последнее время я видел не так много команд, которые так классно владели мячом как Украина».

Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.