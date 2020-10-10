5 голов на любой вкус. Бразилия уничтожила Боливию в игре отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии разгромила Боливию (5:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022.
Два гола забил Роберто Фирмино, по разу отличились Маркиньос и Филиппе Коутиньо. Еще один мяч в свои ворота отправил боливиец Хосе Мария Карраско. Неймар сделал две голевых передачи.
За счет крупной победы бразильцы возглавили турнирную таблицу после 1-го тура.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 1-й тур
Бразилия – Боливия – 5:0
Голы: Маркиньос, 16, Фирмино, 30, 49, Карраско, 66 (автогол), Коутиньо, 73.
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бразилия).
|66'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хосе Мария Карраско (Боливия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Бразилия).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Бразилия).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (Бразилия).
Источник — Sport.ua
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