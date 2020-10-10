Бразилия
5:0
Боливия
10.10.2020, FT

5 голов на любой вкус. Бразилия уничтожила Боливию в игре отбора ЧМ-2022

Фирмино оформил дубль, Неймар сделал две голевых передачи

  • 10.10.2020 05:32
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
5 голов на любой вкус. Бразилия уничтожила Боливию в игре отбора ЧМ-2022
© Twitter

Сборная Бразилии разгромила Боливию (5:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Два гола забил Роберто Фирмино, по разу отличились Маркиньос и Филиппе Коутиньо. Еще один мяч в свои ворота отправил боливиец Хосе Мария  Карраско. Неймар сделал две голевых передачи.

За счет крупной победы бразильцы возглавили турнирную таблицу после 1-го тура.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка. 1-й тур

Бразилия – Боливия – 5:0

Голы: Маркиньос, 16, Фирмино, 30, 49, Карраско, 66 (автогол), Коутиньо, 73.

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бразилия).
66' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хосе Мария Карраско (Боливия).
49' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Бразилия).
30' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Бразилия).
16' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (Бразилия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности