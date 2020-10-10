Экс-форвард Динамо прилетел на матч в Киев в качестве делегата УЕФА

Экс-игрок столичного «Динамо» Марис Верпаковскис побывал в Киеве в качестве делегата УЕФА.

Специалист из Латвии наблюдал за матчем квалификации молодежного Евро-2021 U-21 между Украиной и Румынией (1:0), который состоялся на стадионе «Оболонь-Арена».

Бывший футболист закончил специальные курсы УЕФА по подготовке администраторов и делегатов. Верпаковскис выступал за «Динамо» с 2003 по 2007 год, сыграв 47 матчей и забив 10 голов в УПЛ.